19:02
+1
USD 69.43
EUR 74.11
RUB 1.17
СНГ

Методиста по русскому языку из КР наградили на международном конкурсе в Москве

Методиста по русскому языку из Кыргызстана Ракыю Турдубаеву наградили по итогам международного конкурса «Лучший учитель русской словесности зарубежья», итоги которого подвели в Москве (РФ).

Конкурс проводился по инициативе Россотрудничества. В номинации «За проявленную эрудицию» определили три победителя. В их числе оказалась и Ракыя Жолдубаевна Турдубаева, методист по русскому языку и литературе Центра повышения квалификации учителей и переподготовки специалистов при Нарынском государственном университете.

Отмечается, что в настоящее время конкурс объединяет свыше тысячи преподавателей из стран СНГ, Балтии, Европы, Азии, Америки, Африки и Океании.
Ссылка: http://www.kyr.kyr.24.kg/sng/21588/
просмотров: 296
Версия для печати
Материалы по теме
Преподаватели из КР примут участие в конкурсе учителей русской словесности зарубежья
Кыргызстанцы могут принять участие в музыкальном фестивале «Таланты Содружества» в Москве
Группа «Тумар» из Кыргызстана успешно выступила на украинском шоу талантов
Уроженец Кыргызстана награжден премией мэра Москвы в области журналистики
Бизнес
MegaCom расширяет географию роуминга MegaCom расширяет географию роуминга
Мобильный оператор О! наградил победителей второго этапа лотереи Мобильный оператор О! наградил победителей второго этапа лотереи
&laquo;Неделя английского языка&raquo; в&nbsp;Восточном университете «Неделя английского языка» в Восточном университете
Успей получить 4G-модем от&nbsp;MegaCom бесплатно! Успей получить 4G-модем от MegaCom бесплатно!