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СНГ

Кыргызстан намерен расширить экономическое сотрудничество с Украиной

Кыргызстан намерен расширить экономическое сотрудничество с Украиной. Об этом заявил сегодня и.о. вице-премьер-министра Валерий Диль по итогам встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в КР Николаем Дорошенко.

По словам чиновника, фундаментальной основой для развития двусторонних отношений должна стать экономика. «Учитывая наличие на Украине крупных заводов по производству гидротехнического оборудования и переработки сельскохозяйственной продукции, мы заинтересованы в реализации совместных проектов. Чтобы дать сигнал бизнесу о перспективности двусторонних связей, необходимо реализовать несколько пилотных проектов, успех которых укрепит наши экономические связи и будет способствовать увеличению товарооборота», - сказал Валерий Диль.

Николай Дорошенко подчеркнул, что и украинские предприниматели готовы вкладывать инвестиции в Кыргызстан. «Украинские производственники готовы приехать в КР для установления прямых контактов и обсуждения перспектив сотрудничества в таких сферах, как поставка оборудования для ГЭС, переработка сельскохозяйственной продукции, транспорт, фармацевтика, металлургия. Надеюсь, открытие регулярного авиасообщения между Бишкеком и Киевом в начале 2016 года будет способствовать более быстрому углублению сотрудничества между нашими странами», - отметил Николай Дорошенко.

Уточняется, что заседание совместной межправительственной кыргызско-украинской комиссии может состояться весной 2016 года в Бишкеке.
Ссылка: http://www.kyr.kyr.24.kg/sng/21751/
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