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Экс-президент Кыргызстана стал обладателем золотой медали лауреата Нобелевской премии Самона Кузнеца

Экс-президент Кыргызстана Аскар Акаев стал обладателем золотой медали лауреата Нобелевской премии Самона Кузнеца. Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, 26-28 октября в МГУ проходил IV международный научный конгресс под эгидой ООН «Глобалистика-2015». В ней участвовали более 700 ученых из 50 государств мира. Они обсудили проблемы глобализации и сотрудничества в нестабильном мире, научные основы и направления устойчивого развития, а также повышения роли ООН в современном мире. 

Экс-президент КР профессор МГУ выступил с тремя научными докладами на различных секциях конгресса. В его заключении состоялось награждение ученых, внесших исключительный вклад в разработку новой теории социально-экономического развития и компьютерного моделирования глобальных процессов.
Ссылка: http://www.kyr.kyr.24.kg/sng/21841/
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