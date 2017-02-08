Соглашение о продлении срока пребывания граждан КР в РФ без регистрации отправят Владимиру Путину на ратификацию

Соглашение о продлении срока пребывания кыргызстанцев в РФ и россиян в КР отправят Владимиру Путину на ратификацию. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу кабмина РФ.

Уточняется, что документ подписан 19 июня в Санкт-Петербурге и предусматривает освобождение граждан обеих стран от обязанности регистрации (постановки на учет по месту пребывания) в компетентных органах государства въезда в течение 30 дней.

Сообщается, что сегодня на заседании правительство РФ обсудит представление на ратификацию.